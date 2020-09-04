{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бастрыкин поручил заняться инцидентом с осквернением памятника советским воинам в Литве

Памятник был облит красной краской

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника советским воинам, погибшим в июле 1944 года в боях на линии Правенишкес - Румшишкес, в литовском городе Жежмаряй. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Глава СК России поручил подчиненным доложить обстоятельства вопиющего инцидента и дать правовую оценку акту вандализма с учетом норм российского законодательства и международных договоров", - говорится в сообщении ведомства.

Памятник был облит красной краской, вандалы на нем намалевали оскорбительные надписи. Литовская полиция возбудило уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти.

Рядом с памятником, выполненным в виде стоящего на постаменте воина с флагом, находится братское захоронение. При освобождении городка погибли и были здесь захоронены 928 красноармейцев. Известны имена 610 воинов. В 2002 году захоронение было отреставрировано на средства Российской Федерации.

Всего на территории Литвы в боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли более 80 тыс. советских солдат.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичЛитваРоссия
Пандемия COVID-19
Разработчик "Спутник V" рассказал, почему результаты исследований ранее не публиковали
По словам Александра Гинцбурга, публикацию результатов клинических исследований вакцины до ее регистрации можно расценить как возможное давление на экспертов, принимающих решение о возможности регистрации препарата
Читать полностью