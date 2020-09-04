Бастрыкин поручил заняться инцидентом с осквернением памятника советским воинам в Литве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства осквернения памятника советским воинам, погибшим в июле 1944 года в боях на линии Правенишкес - Румшишкес, в литовском городе Жежмаряй. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Глава СК России поручил подчиненным доложить обстоятельства вопиющего инцидента и дать правовую оценку акту вандализма с учетом норм российского законодательства и международных договоров", - говорится в сообщении ведомства.

Памятник был облит красной краской, вандалы на нем намалевали оскорбительные надписи. Литовская полиция возбудило уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти.

Рядом с памятником, выполненным в виде стоящего на постаменте воина с флагом, находится братское захоронение. При освобождении городка погибли и были здесь захоронены 928 красноармейцев. Известны имена 610 воинов. В 2002 году захоронение было отреставрировано на средства Российской Федерации.

Всего на территории Литвы в боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли более 80 тыс. советских солдат.