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Число паллиативных коек в медучреждениях Ставрополья в 2020 году вырастет почти на 30%

Общее число таких коек вырастет до 291

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Минздрав Ставрополья планирует расширить объем оказываемой паллиативной помощи в регионе в 2020 году, в медучреждениях края дополнительно создадут 65 паллиативных коек, общее их число увеличится до 291, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства.

"В этом году к имеющимся мы открываем еще 65 паллиативных коек. В итоге общее их число вырастет до 291. Таким образом, мы достигнем целевого показателя по обеспеченности паллиативными койками населения Ставропольского края", - цитирует пресс-служба замминистра Маргариту Кузьменко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в медицинских учреждениях планируется расширять существующие специализированные палаты, либо перепрофилировать места в других. В Апанасенковской районной больнице края работают две палаты паллиативной помощи на базе хирургического отделения, они могут принять одновременно пять человек. Планируется, что после закупки необходимого оборудования к концу 2020 года в больнице создадут еще пять паллиативных коек.

"Так как пациенты, которые лечатся в отделении, требуют особого ухода, подготовлены специалисты, которые облегчат боль своим пациентам, улучшат их качество жизни, помогут их родственникам, столкнувшимся с проблемой появления в семье такого больного. Больница рассчитывает, что в этом году получат лечение около ста человек. Это тяжелобольные люди, часто неизлечимые, страдающие болевым синдромом", - отмечают в министерстве.

Ставропольский край входит в число пилотных регионов, где идет развитие паллиативной помощи. Помимо специализированных палат, в медицинских учреждениях Ставрополья работают 36 кабинетов паллиативной медицинской помощи. Специалисты ведут выездную патронажную работу, оказывают помощь и поддержку родственникам пациентов.

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