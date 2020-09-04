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Комитет Думы по безопасности поддерживает принятие закона о поиске пропавших по геолокации

Глава комитета Василий Пискарев рассчитывает на оперативную доработку и принятие законопроекта

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассчитывает на оперативную доработку и принятие законопроекта о поиске пропавших людей по данным геолокации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу поручил комитетам нижней палаты по информполитике, по безопасности и противодействию коррупции, а также по финансовому рынку совместно с правительством РФ и Общественной палатой доработать и подготовить инициативу ко второму чтению.

"Как комитет-соисполнитель мы уже ранее поддержали принятие законопроекта в первом чтении. У нас имелись определенные замечания, поскольку ранее Госдума приняла закон о поиске по геолокации пропавших детей, в нем предусмотрен механизм, что о проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы должны уведомить суд, в течение 48 часов с момента их начала получить судебное решение. Мы предложили распространить этот механизм и на данный закон", - приводит слова Пискарева его пресс-служба.

"Полагаю, что законопроект будет оперативно доработан и принят. Это важная инициатива, поскольку речь идет о спасении жизни людей, сохранении их здоровья", - добавил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину, Госдуме и Общественной палате (ОП) до 1 ноября доработать документ, который позволяет правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения. Законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год документ был принят в первом чтении.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПискарев, Василий Иванович
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