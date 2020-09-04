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Умер конструктор самолетов Александр Шенгардт

Он был старейшим сотрудником фирмы "Туполев"
Александр Шенгардт Пресс-служба ПАО "Туполев"
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Александр Шенгардт
© Пресс-служба ПАО "Туполев"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Старейший сотрудник фирмы "Туполев", конструктор Александр Шенгардт умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщили в пятницу в ПАО "Туполев".

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"Руководство и коллектив ПАО "Туполев" выражают глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни старейшего сотрудника - одного из ключевых конструкторов самолетов марки "Ту" Александра Сергеевича Шенгардта", - отмечается в сообщении.

По данным компании, с 10 февраля 1948 года и до последнего дня местом работы Александра Сергеевича была одна компания - "Туполев". Он проработал в ней более 70 лет. "Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт - человек-эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева", - говорится в сообщении.

Шенгардт участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

35 лет Шенгардт занимал пост главного конструктора легендарного самолета Ту-154 - первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса. Под его руководством на базе самолета Ту-154 был создан грузовой вариант Ту-154С и ставший самым массовым самолетом гражданской авиации страны вариант Ту-154Б, за создание и ввод в эксплуатацию которого конструктору в 1980 году была присвоена Ленинская премия. В 1997 году за активное участие в разработках и создании новейших образцов авиационной техники удостоился звания "Заслуженный конструктор России".

Прощание с Шенгардтом состоится во вторник, 8 сентября. О времени и месте будет объявлено дополнительно.

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