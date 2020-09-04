Голикова заявила, что не стоит пугаться колебаний заболеваемости коронавирусом в РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Периодические приросты и снижения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией являются показателем того, что ведется их активное выявление и профилактика. Эти цифры не должны пугать, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Никого не должны пугать цифры, если в какой-то момент мы прирастаем, в какой-то момент снижаемся - это значит, что мы работаем над выявлением, что мы работаем над профилактикой, и будем это продолжать", - сказала она, выступая на встрече с медицинскими работниками Ростовской области в Областной детской клинической больнице.

Она отметила, что приобретенный за время пандемии опыт позволяет работать врачам в настоящее время, не останавливая плановую помощь.

Голикова заверила, что российские власти делают все возможное, чтобы гражданам не пришлось снова уходить на самоизоляцию.

"Федеральное правительство и президент - мы делаем все возможное для того, чтобы эту работу таким образом организовать, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить на самоизоляцию, снова предпринимать те усилия, которые мы предпринимали по закрытию предприятий. Но здесь, конечно, многое зависит от дисциплины наших граждан - от того, насколько быстро и качественно мы будем реагировать на происходящие ситуации", - сказала вице-премьер.