В Севастополе открылся VII Крымский военно-исторический фестиваль

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Крымский военно-исторический фестиваль, гости которого смогут познакомиться с различными эпохами от древних скифов и римлян до афганской войны, открылся в пятницу в севастопольском парке живой истории "Федюхины высоты", сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

"VII Крымский военно-исторический фестиваль проходит 4-6 сентября на Федюхиных высотах и в этом году посвящен 75-летию Великой Победы. На фестивале представлены масштабные реконструкции боев и пиротехнические шоу, культурные традиции и быт разных веков, старинные ремесла и аутентичная кухня, интерактивы и мастер-классы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые в фестивале будут задействованы все музейные комплексы парка: римская крепость Каструм, полигоны Крымской войны, и генуэзская усадьба Локо Чимбали. "Гости фестиваля увидят совершенно новое пространство - благоустроенные парковые дорожки, зоны отдыха, удобные парковки рядом с территорией фестиваля, сделаны две дороги: на въезд и выезд для автомобилей", - добавили в правительстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе парка, площадка на Федюхиных высотах разбита на несколько исторических зон, в каждой из которых создана своя атмосфера, соответствующая тому или иному историческому периоду. Так, можно поучаствовать в строевой подготовке римских легионеров, посмотреть на воинские состязания русичей или гладиаторские бои, оценить сноровку конников-скифов или увидеть бой за заставу времен афганской войны. Для интересующихся искусством разных периодов подготовлены: площадка для салонных танцев XIX века, лекции о средневековой музыке, представление русских княжеских музыкантов и другие активности.

Кроме того, в этом году будет презентована крупнейшая в мире площадка для проведения реконструкций, посвященных Крымской войне 1853-1856 годов. На склоне холма, где в действительности разворачивались события Крымской войны, восстановлены участок русских позиций, две батареи, а ниже - лагерь союзников: англичан и французов. На обеих частях площадки точные макеты орудий: французские корабельные пушки, русские пушки-карронады, английские мортиры и другие.

Ранее на этой площадке проходили только закрытые для широкой публики реконструкции. В субботу на этой локации пройдет масштабный "Штурм Севастопольской крепости" - реконструкторы восстановят один из эпизодов периода Крымской войны; также планируется пиротехническое артиллерийское шоу. А в воскресенье будет восстановлен эпизод боев за Севастополь весной 1944 года - когда город освобождали от гитлеровской оккупации.

Об истории города

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 годы до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. В то же время здесь обитали местные и кочевые народы - тавры, скифы и другие; в Средние века основали свои поселения генуэзские купцы (Генуя - территория современной Италии), а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море. Во время Крымской войны (1853-1856) город был осажден. Первая оборона Севастополя длилась с 17 октября 1854 по 9 сентября 1855 года. По мирному договору Российской империи было запрещено иметь флот на Черном море, стратегическое значение вернулось к городу только к концу XIX века.

К началу Великой Отечественной войны Севастополь вновь был базой Черноморского флота и одним из важнейших портов побережья, авиаудары по городу наносились с первого дня войны. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года; врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. После войны Севастополю присвоено звание Город-герой.