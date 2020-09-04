{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Севастополе открылся VII Крымский военно-исторический фестиваль

Он будет проходить с 4 по 6 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Крымский военно-исторический фестиваль, гости которого смогут познакомиться с различными эпохами от древних скифов и римлян до афганской войны, открылся в пятницу в севастопольском парке живой истории "Федюхины высоты", сообщили журналистам в пресс-службе правительства города.

"VII Крымский военно-исторический фестиваль проходит 4-6 сентября на Федюхиных высотах и в этом году посвящен 75-летию Великой Победы. На фестивале представлены масштабные реконструкции боев и пиротехнические шоу, культурные традиции и быт разных веков, старинные ремесла и аутентичная кухня, интерактивы и мастер-классы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые в фестивале будут задействованы все музейные комплексы парка: римская крепость Каструм, полигоны Крымской войны, и генуэзская усадьба Локо Чимбали. "Гости фестиваля увидят совершенно новое пространство - благоустроенные парковые дорожки, зоны отдыха, удобные парковки рядом с территорией фестиваля, сделаны две дороги: на въезд и выезд для автомобилей", - добавили в правительстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе парка, площадка на Федюхиных высотах разбита на несколько исторических зон, в каждой из которых создана своя атмосфера, соответствующая тому или иному историческому периоду. Так, можно поучаствовать в строевой подготовке римских легионеров, посмотреть на воинские состязания русичей или гладиаторские бои, оценить сноровку конников-скифов или увидеть бой за заставу времен афганской войны. Для интересующихся искусством разных периодов подготовлены: площадка для салонных танцев XIX века, лекции о средневековой музыке, представление русских княжеских музыкантов и другие активности.

Кроме того, в этом году будет презентована крупнейшая в мире площадка для проведения реконструкций, посвященных Крымской войне 1853-1856 годов. На склоне холма, где в действительности разворачивались события Крымской войны, восстановлены участок русских позиций, две батареи, а ниже - лагерь союзников: англичан и французов. На обеих частях площадки точные макеты орудий: французские корабельные пушки, русские пушки-карронады, английские мортиры и другие.

Ранее на этой площадке проходили только закрытые для широкой публики реконструкции. В субботу на этой локации пройдет масштабный "Штурм Севастопольской крепости" - реконструкторы восстановят один из эпизодов периода Крымской войны; также планируется пиротехническое артиллерийское шоу. А в воскресенье будет восстановлен эпизод боев за Севастополь весной 1944 года - когда город освобождали от гитлеровской оккупации.

Об истории города

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 годы до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. В то же время здесь обитали местные и кочевые народы - тавры, скифы и другие; в Средние века основали свои поселения генуэзские купцы (Генуя - территория современной Италии), а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море. Во время Крымской войны (1853-1856) город был осажден. Первая оборона Севастополя длилась с 17 октября 1854 по 9 сентября 1855 года. По мирному договору Российской империи было запрещено иметь флот на Черном море, стратегическое значение вернулось к городу только к концу XIX века.

К началу Великой Отечественной войны Севастополь вновь был базой Черноморского флота и одним из важнейших портов побережья, авиаудары по городу наносились с первого дня войны. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года; врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. После войны Севастополю присвоено звание Город-герой.

Теги
РоссияКрым
Пандемия COVID-19
Разработчик "Спутник V" рассказал, почему результаты исследований ранее не публиковали
По словам Александра Гинцбурга, публикацию результатов клинических исследований вакцины до ее регистрации можно расценить как возможное давление на экспертов, принимающих решение о возможности регистрации препарата
Читать полностью