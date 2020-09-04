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В Ленинградской области откроют музей академика Лихачева

Учреждение появится в парке "Монрело", созданном при поддержке ученого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Музей академика Дмитрия Лихачева создадут в парке "Монрепо" в Ленинградской области по инициативе потомков ученого. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

"Ленинградской области это [создание музея], безусловно, интересно, но нужно, чтобы Министерство культуры проработало этот вопрос с семьей, с наследниками, мы теперь это сделаем. Мы стартуем в этот проект, во всяком случае, в переговорный процесс", - сказала Манилова.

Министерство культуры обратится к потомкам академика за помощью. Выбор локации для открытия музея не случайный: история парка тесно связана с судьбой Лихачева - в 1988 году при его поддержке был создан музей-заповедник "Парк Монрепо".

Музей-заповедник "Парк Монрепо" - природный парк на берегу Выборгского залива. В нем находится окруженная лесным массивом усадьба XVIII-XIX веков, которая является памятником архитектуры. Парк внесен в реестр культурного наследия России и относится к объектам охраны федерального значения.

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