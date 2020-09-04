В России начинается вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ может получить разрешение на выпуск первой партии вакцины на следующей неделе.
Когда начнется вакцинация?
"В ближайшее время, с 10 по 13 сентября, мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно, с этого момента начнется вакцинация населения", — сообщил заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей.
Но первые партии с препаратом будут небольшими. Массовая вакцинация специалистов из групп риска планируется после ноября-декабря 2020 года.
Также Минздрав РФ рекомендует в приоритетном порядке прививать работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников, сотрудников соцзащиты, общепита, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других).
Как получить вакцину раньше, если я не в группе риска?
Можно записаться в добровольцы. С 5 сентября только в Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины. Приглашаются к участию в них 40 тыс. добровольцев. Заявки можно оставлять на сайте мэрии Москвы. Исследование пройдет на базе некоторых государственных медцентров города. Сейчас препарат уже доставлен в учреждения.
"Вчера открылись несколько центров. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований", — сказал Денис Логунов.
По его словам, наблюдение за добровольцами в рамках третьего этапа исследований продлится минимум полгода. "Возможно, если потребуется, наблюдение будет увеличено до года, но наблюдение за добровольцами будет проведено", — добавил Логунов.
Где будут вакцинировать добровольцев?
В госреестре Минздрава указаны следующие учреждения, в которых будут проходить исследования:
- Городская поликлиника № 220, г. Москва, ул. Заморёнова, д. 27.
- Городская поликлиника № 62, 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 18.
- Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского, г. г. Зеленоград, Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.
- Городская поликлиника № 2, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 12.
- Городская поликлиника № 212, г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 11А.
- Консультативно-диагностическая поликлиника № 121, г. Москва, Южнобутовская ул., д. 87.
- Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича, г. Москва, Можайское шоссе, д. 14.
- Клиника «Медси», г. Москва, пер. Грузинский, д. 3 А.
- Городская клиническая больница № 52, г. Москва, ул. Пехотная, д. 3.
Кому можно стать добровольцем?
Добровольцем может стать гражданин России старше 18 лет с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации. Не перенесший COVID-19 (с отрицательным результатом анализа методом ПЦР и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG). Не контактировавший с заразившимися COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие, если в следующие три месяца не планируется зачатие.
Нужно знать, что у вакцины есть противопоказания. Это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания.
С осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме.
Врачи будут отслеживать состояние здоровья людей, получивших вакцину. Появится приложение, где привитые смогут фиксировать свое самочувствие.