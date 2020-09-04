В России начинается вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

"В ближайшее время, с 10 по 13 сентября, мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно, с этого момента начнется вакцинация населения", — сообщил заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей.

Но первые партии с препаратом будут небольшими. Массовая вакцинация специалистов из групп риска планируется после ноября-декабря 2020 года.

Также Минздрав РФ рекомендует в приоритетном порядке прививать работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников, сотрудников соцзащиты, общепита, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других).