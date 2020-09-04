В Associated Press заявили, что рады участвовать в праздновании Дня Победы вместе с ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Агентство Associated Press радо участвовать в совместных проектах с ТАСС, посвященных победе во Второй мировой войне. Об этом заявил президент и генеральный директор американского информационного агентства Гэрри Прюитт в письме руководству ТАСС.

"Спасибо за ваше письмо от 1 сентября 2020 года, а также за присланные фотографии с выставки "Пресса на войне", - отметил он. - Экспозиция явно очень впечатляющая, и я уверен, что она вызовет значительный интерес и внимание в Москве. Я рад, что даже в нынешних условиях Associated Press по крайней мере может хоть немного поучаствовать в столь достойном ознаменовании окончания Второй мировой войны".

Прюитт также поблагодарил ТАСС за информацию о новом вероятном времени проведения совместной фотовыставки в ООН, которая теперь планируется на май следующего года. "Я очень надеюсь, что это важное событие сможет состояться в то время", - добавил он.

Выставка "Пресса на войне", посвященная работе журналистов на фронтах борьбы с нацизмом в 1941-1945 годах, подготовлена ТАСС в сотрудничестве с коллегами из информагентств стран-союзниц. В сентябре 2020 года планировалось также провести в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке выставку, посвященную 75-летию с момента создания ООН, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить.