{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финал чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет в октябре в Северной Осетии

Соревнования пройдут среди студентов возрастом от 16 до 22 лет и юниоров от 12 до 16 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Соревнования финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдут в Северной Осетии с 6 по 21 сентября, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"С 6 по 21 сентября в Северной Осетии пройдет финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров от 12 до 16 лет", - говорится в сообщении.

Северную Осетию представят 15 студентов учреждений среднего профессионального образования республики, которые будут соревноваться по компетенциям "Сварочные технологии", "Кирпичная кладка", "Выпечка осетинских пирогов", "Сетевое и системное администрирование", "Инженерный дизайн CAD", "Плотницкое дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение", "Графический дизайн", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

Выбирать лучшего мастера будут и среди юниоров по компетенциям "Выпечка осетинских пирогов" "Кондитерское дело", "Веб-дизайн и разработка", "Графический дизайн", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

В этом году состязания впервые пройдут в новом формате с применением дистанционных и онлайн-технологий в образовательных организациях. Площадки развернутся в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже, Владикавказском торгово-экономическом техникуме, Владикавказском колледже электроники, Владикавказском ордена Дружбы народов политехническом техникуме.

Всего в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) выступят более 2800 человек из 83 регионов страны. Он станет самым масштабным за все время проведения чемпионата.

Теги
СКФО
Пандемия COVID-19
Разработчик "Спутник V" рассказал, почему результаты исследований ранее не публиковали
По словам Александра Гинцбурга, публикацию результатов клинических исследований вакцины до ее регистрации можно расценить как возможное давление на экспертов, принимающих решение о возможности регистрации препарата
Читать полностью