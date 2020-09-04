Финал чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет в октябре в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Соревнования финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдут в Северной Осетии с 6 по 21 сентября, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"С 6 по 21 сентября в Северной Осетии пройдет финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров от 12 до 16 лет", - говорится в сообщении.

Северную Осетию представят 15 студентов учреждений среднего профессионального образования республики, которые будут соревноваться по компетенциям "Сварочные технологии", "Кирпичная кладка", "Выпечка осетинских пирогов", "Сетевое и системное администрирование", "Инженерный дизайн CAD", "Плотницкое дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение", "Графический дизайн", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

Выбирать лучшего мастера будут и среди юниоров по компетенциям "Выпечка осетинских пирогов" "Кондитерское дело", "Веб-дизайн и разработка", "Графический дизайн", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей".

В этом году состязания впервые пройдут в новом формате с применением дистанционных и онлайн-технологий в образовательных организациях. Площадки развернутся в Северо-Кавказском аграрно-технологическом колледже, Владикавказском торгово-экономическом техникуме, Владикавказском колледже электроники, Владикавказском ордена Дружбы народов политехническом техникуме.

Всего в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) выступят более 2800 человек из 83 регионов страны. Он станет самым масштабным за все время проведения чемпионата.