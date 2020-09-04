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Минпросвещения не фиксирует сбоев в организации бесплатного горячего питания в школах

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил качественную подготовку Ленинградской области по этой задаче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ по итогам мониторинга качества обеспечения школьников бесплатным горячим питанием в первые дни учебного года не наблюдает сбоев, сообщил в пятницу глава министерства Сергей Кравцов.

"Очень важная тема - это горячее питание. Мы совместно с Общероссийским народным фронтом ведем постоянный ежедневный мониторинг по обеспечению бесплатным горячим здоровым питанием учащихся начальных классов. По итогам трех дней мы не видим серьезных сбоев", - сказал он журналистам после встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Он добавил, что накануне завершилась проверка в Ингушетии и Дагестане, где школьники обеспечиваются питанием на хорошем уровне. Также глава Минпросвещения отметил и качественную подготовку Ленинградской области по этой задаче.

Президент РФ в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичКравцов, Сергей СергеевичРоссия
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