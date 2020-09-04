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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что дети практически не заражают коронавирусом взрослых

Глава Роспотребнадзора отметила, что это подтверждают российские и зарубежные ученые

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Отечественные и зарубежные ученые говорят о том, что дети практически не заражают коронавирусом взрослых. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с медицинскими работниками Ростовской области в Областной детской клинической больнице.

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"Сегодня негромко мною произносимое знание о том, что и наши ученые, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым, и мы сегодня начинаем школьную кампанию, возвращаемся в привычный режим работы", - сказала она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 20 сентября необходимо оценить влияние начала учебного года в школах и вузах на эпидемическую ситуацию в стране. С 1 сентября учебный год во всех регионах России начался в штатном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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