Попова заявила, что дети практически не заражают коронавирусом взрослых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Отечественные и зарубежные ученые говорят о том, что дети практически не заражают коронавирусом взрослых. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с медицинскими работниками Ростовской области в Областной детской клинической больнице.

"Сегодня негромко мною произносимое знание о том, что и наши ученые, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым, и мы сегодня начинаем школьную кампанию, возвращаемся в привычный режим работы", - сказала она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 20 сентября необходимо оценить влияние начала учебного года в школах и вузах на эпидемическую ситуацию в стране. С 1 сентября учебный год во всех регионах России начался в штатном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.