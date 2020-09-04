В Северной Осетии продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлен для жителей Северной Осетии старше 65 лет. Соответствующий указ подписал в пятницу руководитель республики Вячеслав Битаров.

"Для лиц в возрасте 65 лет и старше с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций, говорится в указе главы республики", - говорится в тексте указа.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 5 037 человек (+24 за сутки), из них: 4 438 выздоровели, 67 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 532 человека.