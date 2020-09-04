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Пандемия COVID-19

Страны БРИКС подтвердили готовность сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что вирус не стал толчком в подобном сотрудничестве в рамках БРИКС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран - членов БРИКС подтвердили свою готовность взаимодействовать в вопросе разработки мер против коронавируса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

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"Мы сегодня подтвердили, что это направление [борьба с коронавирусом] остается одним из приоритетных, - сказал он. - Остальные участники объединения активно поддерживают те усилия, которые предпринимают Москва и Пекин в этой области. Все они с признательностью восприняли сделанные нашим китайским коллегой и мной заявление о том, что мы заинтересованы в самом широком сотрудничестве".

Министр обратил внимание на то, что коронавирус не стал толчком в подобном сотрудничестве в рамках БРИКС. "Еще в 2015 году на саммите в Уфе главы государств выдвинули инициативу по налаживанию сотрудничества в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями, а в 2018 году на саммите в ЮАР наши южноафриканские партнеры предложили инициативу по взаимодействию в области разработки вакцин", - напомнил Лавров.

По его словам, "именно благодаря таким провидческим решениям предыдущих саммитов страны - члены БРИКС оказались сейчас неплохо подготовленными, чтобы реализовать свой потенциал в борьбе с коронавирусом".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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