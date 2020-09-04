Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Народного артиста РФ Бориса Клюева, который умер 1 сентября на 77-м году жизни, похоронили в пятницу на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщила представитель Малого театра.

"Бориса Владимировича похоронили", - сказала она.

Ранее завершилось прощание с Клюевым в Государственном академическом Малом театре. С артистом пришли проститься сотни людей. В том числе художественный руководитель театра Юрий Соломин, народные артисты России Василий Бочкарев, Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Борис Любимов.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина (ныне - Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России).

С 1969 года - актер Государственного академического Малого театра России. Исполнил на его сцене различные роли более чем в 60 спектаклях. Среди них - "Гроза", "Горе от ума", "Король Лир", "Делец", "Корсиканка", "Мольер", "Пиковая дама", "Маскарад" и другие.

Клюев широко известен в качестве киноактера. Исполнял роли в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Михайло Ломоносов", "ТАСС уполномочен заявить...", телесериал "Воронины". В общей сложности Борис Клюев снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2015).