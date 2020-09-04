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Госпитализация Алексея Навального
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Эксперт: у работавших с Навальным омских медиков не нашли следов отравляющих веществ

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев напомнил, что врачи "работали с кровью, с мочой, с кожей 44 часа"

ОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Отравляющие вещества, об обнаружении которых в моче, крови и на коже Алексея Навального сообщил в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на правительственные источники, не выявлены у омских медиков, которые в течение почти двоих суток плотно контактировали с пациентом.

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Об этом сообщил ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"А почему тогда у нас ни у кого отравляющих веществ не нашли? Мы работали с кровью, с мочой, с кожей 44 часа. Знаете, сколько людей его трогали, щупали? Много. Все живы-здоровы, ни у кого ничего не нашлось", - сказал Сабаев.

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