Эксперт: у работавших с Навальным омских медиков не нашли следов отравляющих веществ

ОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Отравляющие вещества, об обнаружении которых в моче, крови и на коже Алексея Навального сообщил в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на правительственные источники, не выявлены у омских медиков, которые в течение почти двоих суток плотно контактировали с пациентом.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Об этом сообщил ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"А почему тогда у нас ни у кого отравляющих веществ не нашли? Мы работали с кровью, с мочой, с кожей 44 часа. Знаете, сколько людей его трогали, щупали? Много. Все живы-здоровы, ни у кого ничего не нашлось", - сказал Сабаев.