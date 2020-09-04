Правительство сохранит объемы лекарственного обеспечения льготников на 2021-2023 годы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Объемы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан буду сохранены и в некоторых случаях увеличены в бюджете на 2021-2023 годы. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с медицинскими работниками Ростовской области в Областной детской клинической больнице.

"Очень важно, что несмотря на все сложности с федеральным бюджетом, мы - сейчас это уже знаем, поскольку мы находимся на финальной стадии планирования бюджета - сохранили все объемы, даже с некоторым увеличением по лекарственному обеспечению всех категорий граждан, которые обеспечиваются или субсидируются из федерального бюджета", - сказала она.

Голикова напомнила, что до 31 декабря Минздрав должен создать регистр льготных категорий граждан.

"Еще хочу сказать об одном нововведении - оно возможно не запустится у нас с 1 января, потому что целиком будет зависеть от того, насколько качественно мы создадим регистр льготных категорий граждан. В пилотных территориях - мы их еще не определяли - мы хотим попробовать систему лекарственного страхования. Чтобы это сделать, нам нужен этот регистр, чтобы понимать, с каким контингентном мы имеем дело и на какие финансовые ресурсы нужно рассчитывать", - добавила она.