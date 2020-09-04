Самоизоляцию для пожилых во Владимирской области продлили до 20 сентября

ВЛАДИМИР, 4 сентября. /ТАСС/. Самоизоляция для граждан старше 65 лет во Владимирской области продлена до 20 сентября. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации региона.

"В условиях пандемии коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 20 сентября продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Гражданам из группы риска покидать жилье разрешено только в случае обращения за медицинской помощью, для выгула животных, посещения объектов розничной торговли с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

2 сентября в регионе сняли запрет на участие зрителей в спортивных мероприятиях на открытом воздухе. 20 августа в регионе был снят запрет на проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры, введенный из-за коронавируса. 6 августа власти Владимирской области начали переход к третьему этапу снятия ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В регионе открыты образовательные организации, места отдыха и досуга, а также сферы услуг, проводятся культурные мероприятия и фестивали.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на 4 сентября, в регионе зарегистрировано 6 437 случаев заболевания, выздоровели 5 552 человека, отмечено 196 летальных случаев.