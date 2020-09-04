Власти Праги вновь обязали жителей носить медицинские маски в магазинах и школах

ПРАГА, 4 сентября. /ТАСС/. Увеличение числа заразившихся коронавирусом в Праге заставило власти чешской столицы восстановить для граждан обязанность носить медицинские маски в магазинах и школах города. Об этом сообщило в пятницу Чешское радио .

Ношение медицинских масок в магазинах и торговых центрах будет обязательным в Праге с 9 сентября, во внеклассных помещениях детских учебных заведений - с 14 сентября.

Кроме того, с 9 сентября в столице Чехии будет ограничена работа ночных баров. Они будут закрыты с полуночи до 06:00.

В Праге в последние дни, как информировали ТАСС в медицинском управлении мэрии, было выявлено свыше 720 случаев заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных значительно выше, чем в марте, когда в Чехии действовали жесткие социальные ограничения.

В Чехии с 1 сентября вновь стало обязательным ношение медицинских масок в общественном транспорте, а также в государственных, медицинских и социальных учреждениях.

Ситуация с коронавирусом

Рекордное увеличение количества инфицированных коронавирусом фиксируют в Чехии вторые сутки подряд. За прошедшие сутки медики выявили 680 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший показатель за период пандемии. Побит рекорд предыдущего дня, когда зарегистрировали 650 заразившихся.

Общее число заразившихся с начала пандемии в Чехии составило 26 452. За последние полгода от вызываемых вирусом осложнений в стране умерли 426 жителей, 18 830 вылечились.

На данный момент в республике 7 196 пациентов с коронавирусом. Это также рекордный показатель, впервые зафиксированный за все время пандемии. Госпитализированы 177 больных, состояние 40 из которых медики характеризуют как тяжелое.

С 1 марта, когда Минздрав зарегистрировал появление нового коронавируса на национальной территории, в Чехии провели 934 453 теста для выявления заразившихся.