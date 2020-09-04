В Чебоксарах завершилось строительство нового корпуса детской инфекционной больницы

ЧЕБОКСАРЫ, 4 сентября. /ТАСС/. Строители завершили все работы в новом корпусе инфекционного стационара на улице Гладкова в Чебоксарах. Первых пациентов планируется принять уже через две недели, сообщает в пятницу Минздрав Чувашии.

"В новом трехэтажном корпусе будут проходить лечение дети с заболеваниями, которые требуют изоляции. Здесь оборудованы две палаты для интенсивной терапии пациентов в критическом состоянии", - пояснили в министерстве.

В новом здании разместились боксированные палаты на одно и два места, душевые, лаборатории, процедурные кабинеты. Каждый бокс имеет свой тамбур, палату, санитарную комнату и шлюз при входе в отделение. Как отмечают в министерстве, строительство удалось завершить в срок благодаря тому, что в начале года врио главы республики Олег Николаев взял стройку под личный контроль.

Городская детская больнице №2 в Чебоксарах принимает детей на лечение со всей республики. За год в медучреждение обращаются около 16 тыс. человек, из которых госпитализируется около 60%.