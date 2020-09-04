Ленобласть разработает федеральный стандарт организации питания школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют разработать стандарт организации горячего питания для школьников, который будет включать требования к меню, продуктам и оборудованию. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочего совещания с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

"В Ленинградской области мы полностью перешли на [горячее] питание с 1 по 4 класс, мы кормим и завтраками, и обедами, но мы увидели, что эта тема требует стандартизации. Родители переписываются между собой, сравнивают меню одной школы и другой школы, сравнивают качество питания, набор оборудования в столовых. Мы предложили на базе Ленинградской области, сейчас будем это реализовывать, разработать региональные и федеральные стандарты организации питания",- рассказал Дрозденко.

Он пояснил, что планируется оформить требования к кухонному оборудованию и его работе, итоговому меню, продуктам питания, а также внешнему виду блюд.

"Разработка такого стандарта с вариантами я считаю хорошей идеей, мы ее можем как раз опробовать на уровне области и посмотреть как этот пример будет работать и, возможно, дальше его предлагать для других регионов", - ответил на предложение Дрозденко глава Минпросвещения Кравцов.

Президент РФ в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.