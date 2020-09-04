В посольстве России назвали акты вандализма в Литве следствием промывки мозгов

ВИЛЬНЮС, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Литвы, всячески пересматривая историю войны, обрабатывают сознание населения, что в итоге становится следствием актов вандализма в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии посольства РФ в Литве в связи с осквернением памятника советским воинам в городке Жежмаряй.

"Нельзя не видеть ведущуюся литовскими властями массированную обработку общественного сознания в духе переиначивания истории войны и ее итогов, оскорбления памяти бойцов Красной армии. Видимо, данный инцидент явился результатом этой "работы", - подчеркнули в диппредставительстве.

В то же время посольство отметило, что случаи вандализма в отношении памятников и захоронений советских солдат, павших при освобождении Литвы от немецких захватчиков, носят единичный характер. "Это наглядное подтверждение цивилизованного, человеческого отношения подавляющего большинства жителей этой страны к памяти о погибших", - говорится в комментарии.

Ранее неизвестные облили красной краской и нанесли оскорбительные надписи на памятник советским воинам в Жежмаряй. Полиция уже занимается расследованием инцидента.

На месте ЧП побывал и встретился с руководством города сотрудник посольства РФ. Он убедился в том, что памятник оперативно очищен от следов краски. Посольство получило заверения, что в ближайшие дни будет произведена его покраска. Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства данного инцидента.

Рядом с памятником в виде стоящего на постаменте воина с флагом находится братское захоронение. При освобождении городка погибли и были здесь захоронены 928 красноармейцев. Известны имена 610 воинов. В 2002 году захоронение было отреставрировано на средства Российской Федерации. Всего на территории Литвы в боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли более 80 тыс. советских солдат.