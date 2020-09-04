Режим самоизоляции для пожилых продлили в Саратовской области до 20 сентября

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области приняли решение о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет до 20 сентября. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу.

"Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендуется предусмотреть режим самоизоляции до 20 сентября для сотрудников старше 65 лет", - говорится документе.

В постановлении уточняется, что до 22 сентября продляется запрет на проведение спортивных мероприятий, за исключением включенных в календарный план, а также предоставление социальных услуг, предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.

При этом с 8 сентября в регионе возобновляют работу кинотеатры, однако заполняемость залов должна быть не более 30% от общего количества мест. В настоящий момент Саратовская область находится на втором этапе снятия ограничений.

Общее количество заболевших коронавирусом на 4 сентября составляет в Саратовской области 12 760 человек, выздоровели с начала эпидемии 8 242 человека.