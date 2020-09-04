Детсады в Чувашии возобновят работу с 7 сентября

ТАСС, 4 сентября. Власти Чувашии приняли решение снять ограничения на работу дошкольных образовательных учреждений в полном объеме с 7 сентября, при этом организации должны строго соблюдать санитарные правила. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

Дошкольные образовательные учреждения были закрыты в Чувашии с марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Сейчас в детских садах республики работают только дежурные группы, по информации министра образования и молодежной политики региона Сергея Яковлева, после перехода на третий этап снятия ограничений в них резко выросло количество детей.

Врио главы республики Олег Николаев на заседании оперативного штаба в пятницу уточнил, что родители дошкольников часто спрашивали его о сроках начала работы детских садов, в том числе и в социальных сетях. Он предложил разрешить возобновление деятельности дошкольных образовательных учреждений в полном объеме с обязательным соблюдением всех мер по предупреждению распространения коронавируса. "Учитывая стабильную ситуацию, давайте будем выходить на такое решение", - привели слова Николаева в пресс-службе.

В свою очередь руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская допустила возможность возобновления деятельности дошкольных организаций с учетом соблюдения всех санитарных правил.

"Дошкольные образовательные учреждения возобновят работу с понедельника, 7 сентября. Соответствующий указ врио главы республики Олег Николаев намерен подписать сегодня до конца дня", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

О ситуации в республике

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что ситуация по распространению коронавируса в республике стабильная. По его словам, количество новых выявленных случаев не увеличивается, а охват населения тестированием растет. Он добавил, что при этом заболеваемость среди детей в Чувашии низкая.

По данным Министерства здравоохранения Чувашии, на 4 сентября в республике выявлено 7 895 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6 532 человека, умерли 72 пациента с подтвержденной инфекцией.