Превышение содержания ГСМ в воде под Норильском связано с работой по ликвидации разлива

НОРИЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Разовые незначительные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в воде на месте ликвидации разлива ГСМ под Норильском связаны с активной фазой на завершающем этапе работ. Об этом в пятницу ТАСС сообщил руководитель управления экологического контроля Заполярного филиала "Норникеля" Алексей Кунаев.

В пятницу пресс-служба правительства Красноярского края сообщила, что ситуация на месте ЧС остается напряженной, повсеместно фиксируются превышения ПДК нефтепродуктов и тяжелых металлов.

"В настоящее время содержание нефтепродуктов в водоемах с места разлива на ТЭЦ и до боновых ограждений периодически показывает незначительное превышение установленных показателей нормативов ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения. Анализ проб воды на нефтепродукты, выполненный контрольно-аналитическим управлением Заполярного филиала, демонстрирует положительную динамику снижения показателей нефтепродуктов в воде. Разовые незначительные превышения связаны с продолжающейся активной фазой по завершению мероприятий в рамках ликвидации ЧС по разливу топлива", - сказал Кунаев.

Кроме того, в компании добавили, что в Норильском промышленном районе находится месторождение полиметаллических руд, открытое еще в тридцатые годы прошлого столетия. Они имеют и естественный выход на поверхность. Этот фактор также необходимо учитывать при анализе проб, добавили в "Норникеле".

Накануне Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя компания "Норильского никеля") завершила перекачку топливно-водяной смеси с реки Амбарной после аварии с последующим разливом топлива на ТЭЦ-3. Всего перекачано из русла реки Амбарная в хранилища площадки временного хранения в районе хвостохранилища "Лебяжье" 25 тыс. куб. м смеси.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. т нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, но подтвердил, что будет ликвидировать последствия аварии за свой счет.