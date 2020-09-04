Более миллиона человек по всему миру приняли участие в "Диктанте Победы"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Международная акция "Диктант Победы", посвященная истории Великой Отечественной войны, собрала более миллиона участников по всему миру. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии "Единая Россия", которая выступила одним из организаторов.

"В 2020 году "Диктант Победы" написали более миллиона человек. Из них только очно - более 450 тысяч", - говорится в сообщении. Диктант 3 сентября прошел в 75 странах на всех континентах. В прошлом году в акции приняли участие 150 тыс. человек из 23 государств.

Как отметили в пресс-службе единороссов, такой рост во многом связан со значительным увеличением числа площадок. "В 2019 году их было 1 600, а сейчас - больше 11 тысяч", - уточнили в пресс-службе, заметив, что они были организованы во всех населенных пунктах России с населением свыше 5 тыс. человек. Центральная площадка находилась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

За рубежом при поддержке Россотрудничества было открыто более 100 площадок.