Врач сообщил, что Берлускони госпитализировали с коронавирусом из предосторожности

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого диагностировали вызываемое новым коронавирусом заболевание, был госпитализирован из предосторожности, поскольку входит в группу риска. Такое пояснения дал в пятницу лечащий врач политика, заведующий отделением анестезии и реанимации миланской больницы San Raffaele Альберто Дзангрилло.

Ранее в ходе углубленной диагностики у 83-летнего экс-премьера были выявлены признаки двусторонней пневмонии на ранней стадии. 2 сентября тест Берлускони на коронавирус дал положительный результат. Политик был госпитализирован минувшей ночью и останется в больнице еще какое-то время. Дзангрилло не уточнил терапию, но заверил, что у больницы, которая с начала пандемии находится на первой линии борьбы с коронавирусом, есть опыт лечения таких больных.

"Госпитализация понадобилась, потому что пациент по возрастным и общим показаниям входит в группу риска. На настоящий момент клиническая картина не вызывает опасений", - сказал медик. Он уточнил, что Берлускони дышит самостоятельно, не подключен ни к каким аппаратам и не помещен в отделение интенсивной терапии.

Дзангрилло также уточнил, что тест был запланирован. "Берлускони находился в местах, где были зарегистрированы случаи заражения. После получения результата теста он был дома на карантине, но я, как любой медик, навестил его для контроля и решил провести дополнительную диагностику", - рассказал медик.

Как сообщалось, коронавирус был выявлен у ряда людей из ближайшего окружения Берлускони, включая двух детей - Барбару и Луиджи, - а также невесты - депутата парламента 30-летней Марты Фашины. Все они проводили время на Сардинии. На Изумрудном берегу острова, где у Берлускони есть вилла, зафиксирован локальный очаг вызываемого коронавирусом заболевания. В числе инфицированных оказались работники ряда элитных заведений и клубов, а также их посетители и просто отдыхающие из других областей.

Дзангрилло ранее говорил, что с клинической точки зрения коронавирус, снизивший вирусную нагрузку, не представляет более опасности. При этом он приводил данные о госпитализированных, в том числе в отделениях интенсивной терапии, в марте - апреле и летние месяцы. Однако в последние недели августа число заражений начало расти. При этом более чем вдвое снизился средний возраст заражающихся - до 29 лет. Большая их часть переносит заболевание без симптомов. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло почти 273 тыс. человек, из которых 35,5 тыс. умерли.