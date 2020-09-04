Страны БРИКС отметили важность смягчения последствий пандемии для устойчивого развития

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран БРИКС отметили важность задачи по смягчению последствий пандемии коронавируса для устойчивого развития. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания министров иностранных дел стран БРИКС. Текст распространен на сайте МИД РФ.

"Министры подчеркнули необходимость энергичного взаимодействия между всеми соответствующими международными организациями и финансовыми институтами в целях обеспечения своевременного, всеобъемлющего и комплексного реагирования на пагубное воздействие пандемии коронавируса на осуществление социально-экономических прав и права на развитие, - говорится в заявлении. - В этой связи министры отметили важность задачи смягчения последствий пандемии для устойчивого развития".

Главы МИД также выразили серьезную обеспокоенность основными международными вызовами, возникшими в связи с пандемией коронавируса и ее весьма серьезным воздействием на здоровье людей, социальную и экономическую сферы по всему миру. "Министры вновь подтвердили настоятельную необходимость сохранения рабочих мест и уровня доходов, в особенности наиболее уязвимых групп населения. Они подчеркнули срочность восстановления глобального роста и международной торговли, укрепления стабильности и устойчивости рынков, а также отметили важность сотрудничества между государствами как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - говорится в документе.