Институт генплана Москвы разработает новый генплан Южно-Сахалинска

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Город Южно-Сахалинск получит новый генплан, его разработку начал Институт генплана Москвы. Об этом сообщил журналистам вице-президент по региональному девелопменту ГК "ПИК" Алексей Алмазов.

"Институт генплана Москвы начал разработку генплана города Южно-Сахалинска. Территорий, планируемых к освоению и комплексному развитию, довольно много. Когда генплан будет принят, в городе появятся точки роста", - сказал он после церемонии подписания инвестиционного соглашения о строительстве жилья между правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и девелоперской группой компаний "ПИК".

В пресс-службе Института генплана Москвы ТАСС подтвердили, что разработка градостроительной документации Южно-Сахалинска началась. Предстоящая работа включает в себя подготовку проекта генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования, программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур. Документы, которые предстоит разработать и согласовать, определят развитие города на ближайшие 20 лет с учетом национальных целей. Предполагается привлекать к работе отраслевых специалистов других организаций и представителей местного экспертного сообщества. На разработку всего пакета документов отводится чуть более двух лет, по итогам пройдут публичные слушания.

Ранее сообщалось, что с 2021 года в Южно-Сахалинске начнется реализация программы поэтапного обновления, он станет вторым городом в России после Москвы, где проведут масштабную реновацию. Помогут в этом специалисты, имеющие опыт московской реновации. По заявлению областных и городских властей, к 2025 году в Южно-Сахалинске планируется построить более 1 млн кв. метров жилья, новые скверы, прогулочные зоны и парки.

Население Южно-Сахалинска составляет около 21 тыс. человек. Это крупнейший транспортный узел острова, здесь находятся место пересечения автодорог регионального значения, железнодорожная станция, аэропорт.