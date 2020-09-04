Глава ВОЗ заявил, что новой самоизоляции в связи с пандемией можно избежать

ЖЕНЕВА, 4 сентября. /ТАСС/. Государства могут избежать повторного применения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с инфекцией. Такое мнение высказал в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он расценил самоизоляцию как "прямолинейный инструмент, который привел к тяжелым последствиям во многих странах". "При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем", - сказал гендиректор.

Глава ВОЗ обратил внимание в этой связи на опыт "нескольких стран, использующих основанный на информации подход в целях целенаправленного ответа на заболевание COVID-19". По его словам, это дает им возможность "постепенно и безопасно открываться, сохраняя при этом готовность быстро реагировать на любые новые очаги".