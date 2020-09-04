В Росприроднадзоре заявили, что "Норникель" не представил план рекультивации в Норильске

КОЛОМНА, 4 сентября. /ТАСС/. "Норникель" до сих пор не представил план по восстановлению экологии на месте нефтеразлива в Норильске. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова надеется, что компания не будет затягивать с возмещением ущерба, в ином случае ведомство готово к судебным разбирательствам.

"Мы предъявили расчет ущерба, ждем соответствующей реакции от компании, которая заявила, что зарезервировала деньги. Мы очень надеемся на их ответственное поведение, чтобы произвести эти выплаты. В настоящий момент заканчиваются мероприятия, компания заявляет, что она выкачает собранные нефтепродукты и дальше будет проводить сепарацию, и мы надеемся, что дальше они придут к нам за проектом рекультивации. <...> Мы надеемся, что компания не будет затягивать", - сообщила Радионова журналистам в пятницу.

Однако, по словам Радионовой, пока что проект рекультивации от "Норникеля" не поступил в Росприроднадзор, как и сумма ущерба, которую компания считает справедливой. По ее словам, ведомство готово обратиться в суд, если компания не захочет добровольно возместить ущерб. "В суд мы, естественно, пойдем, если компания не желает [добровольно возмещать ущерб]. Хотя мне сложно представить, <...> что такая крупная компания вдруг скажет, что "я тут просто мимо проходил и никому и ничего не должен"", - отметила она.

Проверки объектов "Норникеля"

Радионова также сообщила, что ситуация на ряде объектов "Норникеля", которые в настоящее время проверяет Росприроднадзор, представляет из себя "удручающую картину".

"У нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент, и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов. <...> Мы видим тенденцию, что компании есть к чему стремиться", - сказала она журналистам.

По словам Радионовой, также ведомство зафиксировало "странную тенденцию": передачу объектов компании от крупных собственников к более мелким. "Мы видим одну странную тенденцию: передачу объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовем. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов", - отметила она.