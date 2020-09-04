Результат испытаний вакцины, прививки добровольцам. Главное о коронавирусе за 4 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 015 105 случаев заражения, из них новых — 5110. За сутки умер 121 человек, за весь период — 17 649.
- Опубликованы результаты двух фаз испытаний вакцины "Спутник V". По пострегистрационному этапу исследований первые результаты появятся осенью.
- Министр обороны Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса.
- Михаил Мишустин подписал постановление о новых выплатах для работников, борющихся с коронавирусом.
- Глава Роспотребнадзора заявила, что дети практически не заражают коронавирусом взрослых.
Москва
- Всего зафиксировано 265 066 случаев заражения, из них новых — 692.
- Вакцинация добровольцев начнется на следующей неделе, первая партия препарата уже поступила в три московские поликлиники. Кого будут прививать в первую очередь, можно прочитать здесь.
- Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса и отметил, что чувствует себя нормально.
- Мэр столицы предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом из-за начала учебы и возвращения людей с дач.
- В Московской духовной академии ввели карантин из-за коронавируса у ректора.
Мир
- Всего зафиксировано более 26,3 млн случаев заражения, умерли более 869 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали с коронавирусом.
- В Армении рассчитывают на возобновление воздушного сообщения с Россией в течение месяца.