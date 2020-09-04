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Пандемия COVID-19

Результат испытаний вакцины, прививки добровольцам. Главное о коронавирусе за 4 сентября

© РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 015 105 случаев заражения, из них новых — 5110. За сутки умер 121 человек, за весь период — 17 649.
  • Опубликованы результаты двух фаз испытаний вакцины "Спутник V". По пострегистрационному этапу исследований первые результаты появятся осенью.
  • Министр обороны Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса.
  • Михаил Мишустин подписал постановление о новых выплатах для работников, борющихся с коронавирусом.
  • Глава Роспотребнадзора заявила, что дети практически не заражают коронавирусом взрослых.

Москва

  • Всего зафиксировано 265 066 случаев заражения, из них новых — 692.
  • Вакцинация добровольцев начнется на следующей неделе, первая партия препарата уже поступила в три московские поликлиники. Кого будут прививать в первую очередь, можно прочитать здесь
  • Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса и отметил, что чувствует себя нормально.
  • Мэр столицы предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом из-за начала учебы и возвращения людей с дач.
  • В Московской духовной академии ввели карантин из-за коронавируса у ректора.

Мир

  • Всего зафиксировано более 26,3 млн случаев заражения, умерли более 869 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали с коронавирусом.
  • В Армении рассчитывают на возобновление воздушного сообщения с Россией в течение месяца.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Масштабная поставка вакцин от коронавируса может начаться к середине 2021 года
Сейчас проходит большое количество клинических испытаний по всему миру, сообщили в ВОЗ
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