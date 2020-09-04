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Пандемия COVID-19

Глава РФПИ: более половины стран мира хотят провести испытания вакцины "Cпутник V"

Кирилл Дмитриев сообщил, что клинические испытания скорее всего пройдут в шести-семи странах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что более половины стран мира изъявили желание провести клинические испытания первой российской вакцины от коронавируса "Cпутник V".

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"Больше половины вообще стран в мире хотят клинические испытания российской вакцины, но мы все-таки проведем это, наверное, в шести-семи странах, потому что не можем проводить испытания во всех желающих странах", - сказал он в пятницу в эфире Первого канала.

Ранее Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Дмитриев, Кирилл Александрович
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