В августе в TikTok выявили несколько тысяч видео на тему стрельбы в школах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Аналитики мониторингового центра "Безопасность 2.0" выявили в августе несколько тысяч видео на тему стрельбы в школах в соцсети TikTok. Как сообщила ТАСС первый вице-президент Российского фонда мира, при котором действует этот центр, Елена Сутормина, число таких публикаций резко возросло за последний месяц.

"Наши аналитики зафиксировали, что накануне первого сентября в социальной сети TikTok подростки использовали визуальные образы убийц из Колумбайна в качестве своеобразного мема - демонстрировали различную атрибутику как образ, в котором они будут отправляться в школу. В августе наши аналитики зафиксировали несколько тысяч таких публикаций", - сообщила Сутормина.

Она отметила, что для большинства подростков такие видео - своеобразная шутка, способ пощекотать нервы своим подписчикам. "Но, по сути, это популяризация образа преступников, которые стали своего рода родоначальниками очень опасной субкультуры, из-за которой дети, находящиеся в зоне риска, могут заинтересоваться этой тематикой и, не дай Бог, захотят повторить", - отметила Сутормина. Она добавила, что с начала года регулярно сообщается о задержании готовивших теракты подростков и эта проблема разрастается.

В пятницу ФСБ сообщила о задержании 13 человек за подготовку массовых убийств, в том числе в школах. Один из них готовил теракт на линейке 1 сентября. ФСБ показала переписку подростка. "Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу, 100 хочу убить", - написал молодой человек. Он утверждал, что сделал трубчатую бомбу по схеме. Как следует из видео ФСБ, переписка велась 17 августа.

По информации ФСБ, 13 человек планировали в нескольких регионах РФ массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них состояли в закрытом интернет-сообществе одной из соцсетей. У них были обнаружены схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.