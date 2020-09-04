Форум молодых педагогов в Ленинградской области станет ежегодным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум молодых педагогов, который впервые состоялся в Ленинградской области в 2019 году, будет проходить в регионе ежегодно. К такому решению в пятницу пришли власти региона совместно с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

"В 2019 году мы провели первый российский форум молодых учителей. Площадка форума оказалась очень интересной, она объединила более 500 молодых педагогов из различных уголков Российской Федерации, активно работали эксперты, были представители федерального министрества. Если бы возможно было нас включить в долгосрочную программу министерства просвещения, и этот форум сделать ежегодным, именно как площадку для встречи молодых педагогов на территории нашего региона", - обратился к министру губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он добавил, что во второй раз форум должен был пройти в мае этого года в Гатчине, но его перенесли на май следующего года из-за пандемии.

"Поддерживаем этот форум, я дам соответствующее поручение о включении этого форума в планы нашей работы и с удовольствием сам приму участие", - отметил Кравцов.

Первый всероссийский форум молодых учителей "Педагог: профессия, призвание, искусство" прошел в Выборге в мае 2019 года. В нем приняли участие педагоги и эксперты из регионов Российской Федерации, а также из Белоруссии и Казахстана.