В Магасе открыли новый учебно-лабораторный корпус естественно-научных дисциплин ИнгГУ

МАГАС, 4 сентября. /ТАСС/. Новый учебно-лабораторный корпус естественно-научных дисциплин Ингушского государственного университета (ИнгГУ) открыли в административном центре региона Магасе. Общая площадь корпуса составляет 20 тыс. кв. м, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открыли корпус естественно-научных дисциплин ИнгГУ, здесь будут обучаться студенты медицинского факультета, химики и биологи. Корпус построен в рамках федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы", здесь есть все необходимое для организации и обеспечения качественного учебного процесса. Открытие корпуса будет способствовать не только повышению качества подготовки студентов, но и развитию научно-исследовательских направлений в университете", - сказал журналистам ректор ИнгГУ Арсамак Мартазанов.

По его словам, общая площадь корпуса составляет 20 тыс. кв. м, для студентов химико-биологического факультета в нем созданы лаборатории, а также специальный атриум с оранжереей, где биологи будут разводить редкие растения.

"А для медиков здесь есть две операционные, 3D анатомический стол, анатомический музей, аккредитационно-симуляционный центр, в котором будут проходить аккредитацию студенты и ординаторы, а также смогут проходить курсы повышения квалификации врачи медорганизаций региона. Медфакультет в нашем вузе был образован в 1997 году, и все эти годы студенты-медики обучались в приспособленных помещениях бывшей районной поликлиники, теперь для них созданы самые лучшие условия. Для физического развития студентов созданы самый большой в регионе спортзал площадью в 1200 кв. м, тренажерный зал и самый большой в ЮФО и СКФО скалодром", - добавил ректор.

При корпусе также начал работу центр искусств, в котором созданы все условия для проведения творческих кружковых занятий, театральная, съемочная, хореографическая и вокальная студии, гримерная и концертный зал на 500 посадочных мест.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году. В составе университета 10 факультетов, 43 кафедры, Инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований, Центр повышения и переподготовки кадров, подготовительное отделение, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Университет в 2016 году стал победителем Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".