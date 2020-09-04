Музеям и архивам Чувашии разрешили возобновить работу

ТАСС, 4 сентября. Власти Чувашии в пятницу сняли ограничения на работу музеев и архивов при условии соблюдения дистанции между сотрудниками и посетителями. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале органов власти республики.

"[Разрешить] деятельность архивов, музеев при соблюдении социального дистанцирования [не менее 1,5 метра]", - говорится в тексте документа.

Изменения в указ также разрешают репетиции в театрально-концертных и культурно-досуговых учреждениях без участия зрителей. При этом также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

По данным Министерства здравоохранения Чувашии, на 4 сентября в республике выявлено 7895 случаев коронавируса. Выздоровели 6532 человека, умерли 72 пациента с подтвержденной инфекцией.