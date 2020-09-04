В домах малютки Крыма предлагают создать комнаты для знакомства с опекунами

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа властей Крыма, проводившая проверку после сообщений в СМИ об истощенном мальчике из симферопольского дома ребенка, рекомендует создать в учреждениях группы для знакомства малышей с будущими опекунами, сообщила в пятницу на брифинге заместитель председателя Совета министров - министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова ранее направила в Крым специалистов для проверки соблюдения прав воспитанников детских домов-интернатов. Поводом послужило обращение женщины об истощенном двухлетнем мальчике, взятым ею из симферопольского дома ребенка "Елочка". Глава Республики Крым Сергей Аксенов 1 сентября также создал межведомственную рабочую группу во главе с Романовской по проверке качества предоставления услуг в доме ребенка "Елочка".

"Мы пропишем в рекомендациях разработку методик, возможно даже, рекомендуем предусмотреть специализированную комнату для пребывания опекуна или усыновителя в доме малютки "Елочка", чтобы такие дети, которых желают взять под опеку или усыновить, могли предварительно с потенциальным родителем пройти обучение, знакомство. Чтобы рядом были медицинские работники, чтобы рассказать и помочь. Чтобы не было таких ситуаций, которая у нас сегодня случилась", - сказала Романовская.

Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева отметила на брифинге, что "родители не могут сами определить, в каком состоянии находится ребенок, и только доктор может сказать, какое у него состояние и как вывести из него ребенка".

Специалисты аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка при проверке в Крыму выявили системные нарушения. В частности, 80 воспитанников дома ребенка "Елочка", которые нуждаются в специализированном питании, не получали его, так как не была разработана и подобрана необходимая программа питания из-за отсутствия специалиста.

При этом в министерстве здравоохранения республики сообщали, что воспитанники дома ребенка "Елочка" обеспечены всеми условиями для физического и психического развития, там не было инцидентов, связанных с плохим уходом за детьми и жестоким обращением с ними. Отмечалось, что дом ребенка "Елочка" является единственным в Крыму учреждением для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, имеющих заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения в возрасте до четырех лет и ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до семи лет.