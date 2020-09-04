В Тверской области начала работу военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт"

ТАСС, 4 сентября. Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" начала работу в Тверской области, ее открытие прошло у памятника советскому солдату в Ржевском районе. Ее участниками стали поисковые отряды из 26 регионов РФ, Белоруссии и Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"4 сентября в Тверской области состоялось торжественное открытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт". В этом году экспедиция объединила около 500 поисковиков из 26 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы Российского военно-исторического общества (РВИО), участники экспедиции начали прибывать с четверга, они уже обнаружили останки нескольких красноармейцев. "По предположениям участников работ - это только начало: воронка, оставшаяся от разрыва 500-килограммовой бомбы, могла стать братской могилой, в ней может находиться несколько десятков бойцов", - отметили в пресс-службе

В Вахте Памяти также задействован отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО). "Солдаты и офицеры осуществят инженерную разведку местности, вывоз неразорвавшихся боеприпасов и фрагментов снарядов, проведут занятия для гражданских поисковиков по методике организации работ, документированию результатов и безопасности поисковой деятельности", - добавили в пресс-службе ЗВО.

Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", организованная РВИО и Минобороны России при участии правительства Тверской области, проводится ежегодно на местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов. В 2019 году в экспедиции приняли участие около 500 поисковиков и волонтеров из 27 субъектов РФ, а также Латвии, Казахстана, Белоруссии и ФРГ. В ходе двухнедельной Вахты Памяти были найдены останки 269 воинов и 18 личных медальонов, из которых 13 были прочитаны, найдены родственники троих красноармейцев. Всего за четыре года экспедиции цикла "Калининский фронт" обнаружили останки 1 365 наших воинов, установив 95 имен.