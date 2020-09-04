Власти Крыма не выявили нарушений прав детей в детском доме "Елочка" в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Дети в симферопольском доме ребенка "Елочка" находятся в хорошем состоянии, они ухожены и накормлены, сообщила в пятницу заместитель председателя совета министров - министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 1 сентября 2020 года создал межведомственную рабочую группу во главе с Романовской по проверке качества предоставления услуг в доме ребенка "Елочка" в Симферополе.

"Со всей ответственностью мы заявляем, что в доме ребенка содержатся дети в хорошем состоянии, ухоженные и накормленные", - сообщила Романовская в прямом эфире телеканала "Крым24", представляя данные межведомственной комиссии.

По ее словам, ситуация с закрытием на карантин дома ребенка в связи с пандемией коронавирусной инфекции весной этого года не позволила потенциальному опекуну познакомиться с ребенком в обычном порядке. "Мама познакомилась с ребенком, увидела его в первый раз, когда его в этот день официально забирала из дома ребенка. Конечно, диагнозы с которыми она была ознакомлена письменно и в режиме онлайн, к сожалению, не позволили ей подойти компетентно сразу к тем диагнозам, которые у ребенка есть, в том числе по организации его кормления", - отметила Романовская.

В свою очередь, замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский сообщил, что организация питания детей в доме ребенка осуществляется в соответствии с федеральными и республиканскими нормативно-правовыми актами. Технология приготовления пищи соблюдается, на складах имеются все необходимые продукты.

О ситуации в "Елочке"

Ранее 23 августа пресс-служба главка СК по Крыму и Севастополю сообщила, что следователи проверяют информацию о ненадлежащем уходе за детьми в доме ребенка, на который пожаловалась женщина, усыновившая одного из малышей.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова также ранее направила в Крым специалистов аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка для проверки соблюдения прав воспитанников детских домов-интернатов. По их результатам были выявлены системные нарушения. В частности, 80 воспитанников дома ребенка "Елочка", которые нуждаются в специализированном питании, не получали его, так как не была разработана и подобрана необходимая программа питания из-за отсутствия специалиста.

В министерстве здравоохранения республики не нашли нарушений, связанных с плохим уходом за детьми. Отмечалось, что дом ребенка "Елочка" является единственным в Крыму учреждением для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, имеющих заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения, в возрасте до четырех лет, и ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до семи лет.