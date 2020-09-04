Школьники Чувашии в дни проведения выборов главы республики будут учиться дистанционно

ТАСС, 4 сентября. Власти Чувашии организуют дистанционное обучение школьников 11 и 12 сентября, когда будут проходить выборы главы республики. Такое решение принято в пятницу на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении администрации главы республики.

"В эти дни, в пятницу, субботу, будет организовано дистанционное обучение, мы приняли принципиальное решение, что в дни голосования детей в школе быть не должно, чтобы не допустить их пересечения с избирателями. Это сделано для того, чтобы, во-первых, сохранить благоприятную эпидситуацию, а во-вторых, - обеспечить безопасность самого избирательного процесса", - приводятся в сообщении слова врио главы республики Олега Николаева.

Это решение связано с тем, что во многих учебных заведениях будут открыты участки для голосования.

В этом году выборы в Чувашии впервые будут проходить в трехдневный срок - 11, 12 и 13 сентября. Глава республики избирается на пять лет.