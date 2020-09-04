Вакцинация бразильцев российским препаратом от коронавируса может начаться в начале 2021

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 сентября. /ТАСС/. Вакцинация населения штата Парана российской вакциной против коронавируса "Спутник V" может стартовать в начале 2021 года. Об этом сообщил в пятницу глава Технологического института штата (Tecpar) Жоржи Калладу.

"Есть вероятность того, что в начале следующего года начнется вакцинация в штате Парана", - заявил он, напомнив, что все будет зависеть от результатов третьей фазы исследований и регистрации вакцины, перед которыми необходимо получить разрешение на их проведение у бразильского фармрегулятора Anvisa.

На прошлой неделе институт объявил, что в третьей фазе исследований российского препарата, которые могут начаться примерно через полтора месяца, примут участие около 10 тыс. волонтеров. "В первую очередь речь идет о медработниках <...>, в дальнейшем для испытаний могут быть отобраны представители групп риска", - сказал он, уточнив, что отбор желающих начнется только после получения разрешения регулятора.

По словам Калладу, федеральные Минздрав и министерство науки и технологии страны поддерживают инициативу о сотрудничестве штата Парана и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в том числе с учетом перспективы дальнейшего производства российского препарата в Бразилии уже в следующем году. Вакцинация населения Бразилии произведенной в этой стране российской вакциной планируется во второй половине 2021 года.