Увеличение числа мест в вузах Петербурга не привело к снижению среднего балла ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Повышение количества мест в вузах Санкт-Петербурга не привело к снижению среднего балла ЕГЭ среди абитуриентов. Как отметил в пятницу вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин на Московском международном салоне образования, в новом учебном году средний балл вырос.

"Я знаю, что в ряде регионов средний балл ЕГЭ для большинства вузов снизился. У нас я могу сказать - вырос", - сказал Княгинин.

Он также добавил, что в этом году число студентов из других городов по итогам приемной кампании составило 73%.

Ранее председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов сообщал, что вузы города в этом году располагают более чем 27 тыс. бюджетных мест для поступающих на бакалавриат и специалитет, прирост количества мест составляет более 3% по сравнению с уровнем 2019 года. Контрольные цифры приема в магистратуру составили около 13 тыс. мест.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. При распределении этих мест учитывался рейтинг вузов, сформированный по итогам конкурса, проведенного ранее Минобрнауки России. Затем глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил об увеличении бюджетных мест в вузах в 2021/2022 учебном году на 9% также с акцентом на регионы.