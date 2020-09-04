В Мурманской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Мурманской области продлили до 20 сентября из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В Мурманской области режим самоизоляции для граждан 65+ сохраняется до 20 сентября. В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 20 сентября", - сказано в сообщении.

Здесь же уточняется, что речь идет о пожилых людях старше 65 лет, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске. Листки нетрудоспособности им будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования без предоставления дополнительных сведений.

По данным оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, из них 46 - в Мурманске, общее число подтвержденных случаев составляет 13 110. При этом 10 603 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 2 339 находятся на лечении, 168 человек умерли.