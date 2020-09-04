Глава Минздрава заявил, что в мире один достоверный случай повторного заражения COVID-19

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Достоверных данных о повторном заражении коронавирусом в России в настоящее время нет. В мире зафиксирован один такой случай, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в пятницу в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале " Россия-1 ".

"Достоверно подтвержденный случай за рубежом один, рассматривается еще несколько случаев. В России пока достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы не фиксируем", - сказал он. Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией являются единичными, поэтому пока нельзя сделать выводы об их возможности. Однако, по его мнению, нельзя исключать случаи повторного заражения у людей с первичными и вторичными иммунодефицитами или же из-за индивидуальных особенностей иммунной системы человека.

Министр также отметил, что количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в медицинских организациях, за три месяца сократилось в два раза. "В целом в стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилось за последние три месяца фактически в два раза. Но 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации. Чуть более 2,5 тыс. находятся в реанимациях на искусственной вентиляции легких", - сказал он.

Мурашко добавил, что в 30 регионах ситуация, несмотря на позитивные тенденции, все еще остается напряженной. "В первую очередь мне хотелось бы отметить, это те регионы, где вахтовые рабочие присутствуют - северные в основном <...>, и как раз основная задача работодателей - обезопасить эти рабочие поселки", - подчеркнул министр.

Интерес к вакцине

Министр отметил большой интерес к российской вакцине от коронавируса в мире. "В общей сложности поступило более 30 обращений из разных стран. Обращения по поставке, и совместном производстве, и совместном изучении других вакцин. Поступили обращения из Индии, Кореи, стран ближнего зарубежья, Филиппин и ряда других. Поэтому интерес большой", - сказал он. Мурашко отметил, что на сегодняшний день в России на стадии получения разрешения на проведение клинических исследований или регистрации находится пять вакцин, как отечественных, так и зарубежных.