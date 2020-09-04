Глава Минздрава заявил, что в мире один достоверный случай повторного заражения COVID-19

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Достоверных данных о повторном заражении коронавирусом в России в настоящее время нет. В мире зафиксирован один такой случай, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко в пятницу в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".
"Достоверно подтвержденный случай за рубежом один, рассматривается еще несколько случаев. В России пока достоверно подтвержденных случаев повторного заражения мы не фиксируем", - сказал он. Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией являются единичными, поэтому пока нельзя сделать выводы об их возможности. Однако, по его мнению, нельзя исключать случаи повторного заражения у людей с первичными и вторичными иммунодефицитами или же из-за индивидуальных особенностей иммунной системы человека.
Министр также отметил, что количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в медицинских организациях, за три месяца сократилось в два раза. "В целом в стране ситуация имеет позитивную динамику. Количество пациентов в медицинских организациях сократилось за последние три месяца фактически в два раза. Но 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах Российской Федерации. Чуть более 2,5 тыс. находятся в реанимациях на искусственной вентиляции легких", - сказал он.
Мурашко добавил, что в 30 регионах ситуация, несмотря на позитивные тенденции, все еще остается напряженной. "В первую очередь мне хотелось бы отметить, это те регионы, где вахтовые рабочие присутствуют - северные в основном <...>, и как раз основная задача работодателей - обезопасить эти рабочие поселки", - подчеркнул министр.
Интерес к вакцине
Министр отметил большой интерес к российской вакцине от коронавируса в мире. "В общей сложности поступило более 30 обращений из разных стран. Обращения по поставке, и совместном производстве, и совместном изучении других вакцин. Поступили обращения из Индии, Кореи, стран ближнего зарубежья, Филиппин и ряда других. Поэтому интерес большой", - сказал он. Мурашко отметил, что на сегодняшний день в России на стадии получения разрешения на проведение клинических исследований или регистрации находится пять вакцин, как отечественных, так и зарубежных.
Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний своей вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля.
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук 23 августа подал заявку в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции.
Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.
Открытие международного авиасообщения
Мурашко также заявил, что открытие международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с коронавирусной инфекцией в России. "Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются", - сказал он.
Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию - Анталью, Даламан и Бодрум. 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (три рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по два рейса в неделю).
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 015 105 случаев заражения, выздоровели 832 747 человек, умерли 17 649. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.