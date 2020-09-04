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Захарова стала завкафедрой международной и национальной безопасности в Дипакадемии

Директор Департамента информации и печати МИД России возглавила кафедру международной и национальной безопасности

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Директор Департамента информации и печати (ДИП) МИД России Мария Захарова возглавила кафедру международной и национальной безопасности Дипломатической академии. Об этом в пятницу сообщается в официальном аккаунте учебного заведения в Instagram.

"Поздравляем директора Департамента информации и печати МИД России М. В. Захарову с назначением на должность заведующей кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России", - говорится в сообщении.

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ - государственный вуз, один из старейших центров в мире по подготовке дипломатических работников, датой ее основания считается 29 июля 1934 года. В настоящий момент Академия готовит специалистов в области международных отношений, экономики (в том числе мировой), политологии, юриспруденции и международного права. Организует курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для дипломатических кадров, а также для гражданских госслужащих федеральных и региональных органов власти, государственных и негосударственных объединений, бизнес-сообществ России.

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