Глава РФПИ назвал попытки политизировать разработку российской вакцины неэтичными

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Разработку Россией вакцины "Спутник V" не следует политизировать и увязывать с происшедшим с Алексеем Навальным. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в пятницу в эфире американского телеканала CNBC .

Главе РФПИ задали вопрос, обеспокоен ли он вероятностью того, что происшедшее с Навальным повлияет на доверие в мире к российской вакцине от коронавируса нового типа. "Я считаю это двумя отдельными темами. Мы работаем с вакциной, чтобы спасать жизни людям и народам. Мы определенно считаем, что это не следует политизировать, потому что многие люди нуждаются в вакцинах", - ответил Дмитриев.

"Любые попытки политизировать наши усилия и рассматривать российскую вакцину с политического ракурса, честно говоря, подрывают доступ к хорошей вакцине для людей в других странах", - продолжал глава РФПИ. По его убеждению, люди, пытающиеся политизировать разработку "Спутника V", поступают "крайне неэтично".

Третья фаза и Индия

Главу РФПИ спросили, когда можно ожидать публикацию результатов третьей фазы клинических испытаний этой вакцины на людях. "Я думаю, что первые результаты третьей фазы будут опубликованы в конце октября. В настоящий момент в уже начавшихся испытаниях участвуют 40 тыс. [человек]. Россия приступила к этой фазе в конце августа. Клинические испытания также будут проходить в ОАЭ, Саудовской Аравии, на Филиппинах и на многих других рынках", - информировал Дмитриев, отвечавший на вопросы на английском языке.

"Мы на пути к регистрации ["Спутника V"] не только в России, где в настоящий момент людям уже делают прививки, но и в других ключевых странах в пределах ноября", - добавил глава РФПИ. Он также подтвердил информацию о заключении соглашений с индийскими компаниями о производстве 300 млн доз российской вакцины от коронавируса в год.

Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу в интервью радиоведущему Хью Хьюитту выразил мнение, что Россия и Китай при разработке вакцин от коронавируса нового типа преследуют политические цели. "Россияне и китайцы спешат вывести свои вакцины на рынок в попытке совершить прорыв не в медицине и не в эпидемиологии, а в политике и дипломатии. Это не отвечает высшим интересам мира", - подчеркнул он.