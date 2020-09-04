Мурашко назвал публикацию итогов испытаний "Спутник V" в The Lancet признаком качества

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Размещение результатов первых двух этапов испытаний российской вакцины "Спутник V" в научном журнале The Lancet говорит качестве опубликованного материала и доверии к нему со стороны международного сообщества. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале " Россия-1 ".

"Каждая статья, которая публикуется, обязательно проходит рецензию наиболее значимых и наиболее грамотных экспертов в этой области. Публикация в "Ланцете" - это всегда высокий уровень доверия. Поэтому я считаю, и все международное сообщество считает, что публикация в "Ланцете" - это признак качества публикуемого материала", - сказал он.

Мурашко также прокомментировал возможность использования опубликованных в The Lancet данных зарубежными коллегами в своих исследованиях вакцины от коронавируса. "В разработке института Гамалеи присутствует ряд новых подходов, в том числе это бустирование, то есть это двойное введение препарата. В целом, вакцина защищена патентом. Поэтому те данные, которые раскрываются там, они в любом случае должны учитывать данные патентодержателя", - сказал он.

Ранее в пятницу Российский фонд прямых инвестиций, Центр им. Гамалеи и Минздрав России объявили о публикации статьи по результатам первого и второго этапов клинических исследований вакцины "Спутник V". Статья опубликована в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире The Lancet. В ней раскрыты ключевые характеристики препарата.