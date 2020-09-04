На Кипре зафиксировали исторический температурный рекорд

НИКОСИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Исторический температурный рекорд в 46,2 градуса тепла был установлен в пятницу на Кипре. Об этом сообщила на своем сайте газета Cyprus Mail.

По информации издания, рекорд был установлен в центре для туристов Департамента лесного хозяйства в лесопарке Аталасса к юго-востоку от Никосии.

Данный показатель на 0,6 градуса превышает предыдущий исторический максимум в 45,6 градуса, который был установлен на станции радиозондов в том же лесопарке Аталасса 1 августа 2010 года. Таким образом, предыдущий рекорд продержался немногим более 10 лет.

На фоне сегодняшней жары департамент по вопросам инспекции условий труда кипрского Минздрава отменил во второй половине дня все виды тяжелых работ на открытом воздухе.