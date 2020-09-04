В Чувашии создадут мемориал строителям Сурского и Казанского рубежей

ТАСС, 4 сентября. Власти Чувашии создадут в 2021 году мемориал строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"Мемориал, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла, будет создан в 2021 году. Он появится в мемориальном комплексе "Победа", где сконцентрирована память о разных военных событиях", - сказал собеседник агентства.

В пятницу врио главы Чувашии Олег Николаев и заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова приняли участие в церемонии закладки первого камня будущего мемориала. "Убеждена, что этот памятник на века сохранит память об этих трагических событиях. Кроме мемориала, будет создан и электронный архив", - привели слова Яриловой в пресс-службе администрации главы республики.

Решение о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей принял Государственный комитет обороны 13 октября 1941 года. Основной задачей было не допустить противника к промышленному центру - Казани. Протяженность рубежей составляла 300 км. На работу по их возведению было направлено 171 450 человек, в числе которых женщины и подростки. С ноября 1941 года по январь 1942 года в морозы до минус 40 градусов они вручную вынули около 5 млн кубометров грунта. После окончания строительных работ республика поддерживала рубежи обороны в полной боевой готовности до конца 1943 года.